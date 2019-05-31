Рогозин заявил, что РФ готова «пободаться» с США за космический рынок

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 31 мая прокомментировал решение США по вытеснению России с мирового рынка космических услуг.

Он отметил, что американцы уже давно проводят подобную политику. В частности, это выражается в демпинге собственных производителей. К тому же, нет разницы — частная эта компания или государственная.

«То есть заказы, которые они получают от Пентагона, они в три-четыре раза дороже, чем та цена, с которой те же компании выходят на мировой рынок», — объяснил глава корпорации.

Однако у России также имеются обширные возможности.

«Поэтому мы тут готовы с ними [США] пободаться», — заявил Рогозин.

Он рассказал о новой отечественной ракете среднего класса «Союз-5». Аппарат разработан для захвата коммерческого рынка, а не только для решения внутригосударственных задач. По мнению чиновника, ракета должна иметь такую цену, чтобы конкуренты не смогли предложить еще более низкую.

«Союз-5» будут собирать в Самаре, в Российском космическом центре «Прогресс» уже принимают оборудование и подготавливают специалистов. Грузоподъемность разработки составит 18 тонн, такой вес она сможет вывезти на низкую опорную орбиту.

30 мая стало известно, что Пентагон запретит работать с Россией при космических пусках с 31 декабря 2022 года. Помимо федерации запрет распространяется, в частности, на КНДР и Китай.