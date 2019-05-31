Зеленский снял с должности главу следственного управления СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский снял с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука. Указ был обнародован на сайте президента в пятницу, 31 мая. Это означает, что с сегодняшнего дня он официально уволен.

Острафийчук занял свой пост в июне 2015 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины предложил парламенту снять с должностей глав МИД, Минобороны и СБУ. В ходе своего выступления в Раде в новом качестве он также призывал уволить Грицака, Полторака, а также генпрокурора Юрия Луценко.