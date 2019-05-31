Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

 Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах

Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

 Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса

Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса
Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

 Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США

Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США
Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

 Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах

Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

 Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса

Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса
Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

 Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США

Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США
12:52   31 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский снял с должности главу следственного управления СБУ

Зеленский снял с должности главу следственного управления СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский снял с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука. Указ был обнародован на сайте президента в пятницу, 31 мая. Это означает, что с сегодняшнего дня он официально уволен.

Острафийчук занял свой пост в июне 2015 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины предложил парламенту снять с должностей глав МИД, Минобороны и СБУ.  В ходе своего выступления в Раде в новом качестве он также призывал уволить Грицака, Полторака, а также генпрокурора Юрия Луценко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#украина #политика #рада #сбу #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...