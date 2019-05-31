Путин подписал указ о присвоении 40 аэропортам имен знаменитых россиян

Российский президент Владимир Путин подписал указ, в котором присваиваются имена более 40 аэропортам страны.

Об этом стало известно 31 мая из опубликованного документа на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, аэропорт Внуково теперь будет носить имя авиаконструктора Андрея Туполева. Другому московскому авиавокзалу — Домодево — присвоено имя ученого Михаила Ломоносова. Что касается Шереметьва, его назвали в честь поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Международный аэропорт в Воронеже удостоился имени российского правителя Петра I. Аэропорту в Калуге выбрали имя русского ученого Константина Циолковского.

Не забыли и о женщинах. Псковский аэропорт будет носить имя княгини Ольги.

Под указом стоит подпись президента и печать канцелярии. Документ вступает в силу со дня его подписания.