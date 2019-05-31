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12:36   31 Мая 2019
Россия

Путин подписал указ о присвоении 40 аэропортам имен знаменитых россиян

Путин подписал указ о присвоении 40 аэропортам имен знаменитых россиян

Российский президент Владимир Путин подписал указ, в котором присваиваются имена более 40 аэропортам страны. 

Об этом стало известно 31 мая из опубликованного документа на официальном интернет-портале правовой информации. 

Так, аэропорт Внуково теперь будет носить имя авиаконструктора Андрея Туполева. Другому московскому авиавокзалу — Домодево — присвоено имя ученого Михаила Ломоносова. Что касается Шереметьва, его назвали в честь поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Международный аэропорт в Воронеже удостоился имени российского правителя Петра I. Аэропорту в Калуге выбрали имя русского ученого Константина Циолковского.

Не забыли и о женщинах. Псковский аэропорт будет носить имя княгини Ольги. 

Под указом стоит подпись президента и печать канцелярии. Документ вступает в силу со дня его подписания. 

«Москва, Кремль, 2019 год, №246», — написано в документе. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #аэропорт #указ

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