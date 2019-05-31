Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

 Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах

Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

 Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса

Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса
Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

 Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США

Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США
Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

Яровая выступила за общероссийскую минуту молчания 22 июня

 Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах

Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

 Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса

Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса
Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

Россиянам неожиданно понравилось предложение урезать новогодний алкозагул

 Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США

Политическое решение конфликта в Сирии остается приоритетным для США
12:58   31 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса

Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса

Рижская дума избрала в мэры Риги экс-полковника СССР, участника конфликта в Афганистане и члена партии «Честь служить Риге»: его кандидатуру предложил предыдущий мэр Нил Ушаков. Об этом сообщает прибалтийский ресурс DELFIE.

Турлайс занимал пост министра внутренних дел Латвии, но в 1997 году подал в отставку после трагедии на празднике пожарных в Талси, где при обрушении подъемника погибли девять детей. Сейчас он является главой комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции в Рижской думе.

Турлайс неоднократно менял партии, в думу Риги был избран в 2009 году от партии «Латвийский путь», а позже перешел в другую фракцию. Во время пребывания Турлайса в должности главы МВД начался процесс выдачи гражданства жителям, имеющим статус неграждан. 

С 1985 по 1989 годы служил начальником оперативного отдела 40-й армии, отправленной в Афганистан. 

«Наш опыт активно использует натовская коалиция. Это важная веха в моей жизни. Раньше думал, что только в профессиональном плане, а теперь понял — не только», — рассказывал Турлайс газете «Час» о своем пребывании в Афганистане.

Турлайс неоднократно комментировал участие Латвии в НАТО, а также высказывался на геополитические темы. Он регулярно посещал мероприятия памяти афганской войны и поддерживал ветеранов боевых действий в этой стране.

Напомним, 29 мая предыдущий мэр Риги Ушаков покинул свой пост после десятилетнего пребывания. Решение о снятии с должности было принято после скандала с коррупционной схемой, в которой подозревали мэра. Сам Ушаков заявлял о чистой совести и намерении остаться в должности: он намерен оспаривать свое увольнение в суде.

Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#латвия #выборы #политика #мэр #прибалтика #рига #новости #общество #ушаков #турлайс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...