Новым мэром Риги выбрали бывшего советского полковника Дайниса Турлайса

Рижская дума избрала в мэры Риги экс-полковника СССР, участника конфликта в Афганистане и члена партии «Честь служить Риге»: его кандидатуру предложил предыдущий мэр Нил Ушаков. Об этом сообщает прибалтийский ресурс DELFIE.

Турлайс занимал пост министра внутренних дел Латвии, но в 1997 году подал в отставку после трагедии на празднике пожарных в Талси, где при обрушении подъемника погибли девять детей. Сейчас он является главой комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции в Рижской думе.

Dainis Turlais: Es apsolu attaisnot jūsu uzticību, skaidri apzinoties, cik tas ir sarežģīti un grūti. Mēs esam nolemti tam, lai kalpotu cilvēkiem, savai tautai, rīdziniekiem un darītu visu, lai dzīve kļūtu labāka. pic.twitter.com/LA4sdJWqDn — LTV Panorama (@ltvpanorama) 30 мая 2019 г.

Турлайс неоднократно менял партии, в думу Риги был избран в 2009 году от партии «Латвийский путь», а позже перешел в другую фракцию. Во время пребывания Турлайса в должности главы МВД начался процесс выдачи гражданства жителям, имеющим статус неграждан.

С 1985 по 1989 годы служил начальником оперативного отдела 40-й армии, отправленной в Афганистан.

«Наш опыт активно использует натовская коалиция. Это важная веха в моей жизни. Раньше думал, что только в профессиональном плане, а теперь понял — не только», — рассказывал Турлайс газете «Час» о своем пребывании в Афганистане.

Турлайс неоднократно комментировал участие Латвии в НАТО, а также высказывался на геополитические темы. Он регулярно посещал мероприятия памяти афганской войны и поддерживал ветеранов боевых действий в этой стране.

Напомним, 29 мая предыдущий мэр Риги Ушаков покинул свой пост после десятилетнего пребывания. Решение о снятии с должности было принято после скандала с коррупционной схемой, в которой подозревали мэра. Сам Ушаков заявлял о чистой совести и намерении остаться в должности: он намерен оспаривать свое увольнение в суде.