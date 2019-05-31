Песков указал на отсутствие разногласий между РФ и Турцией по поводу боевиков в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал российско-турецкое противостояние террористам в Сирии, сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 31 мая.

Накануне между президентами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор. В частности они задели тему сирийского урегулирования. Анкара настаивает на прекращении огня в провинции Идлиб, а Москва хочет увеличить количество антитеррористических операций. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, можно ли понимать это как разногласия.

«В данном случае нельзя говорить о расхождениях», — ответил Песков.

Он отметил, что необходимо свести на нет перестрелки. Кроме этого, «надо добиться, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям, а также по некоторым объектам, где расположены наши военные, в том числе по Хмеймиму».

«Здесь надо помнить, что по договоренностям, заключенным в Сочи, это ответственность турецкой стороны», — добавил представитель.

Как следствие, в данном вопросе важны действия Анкары и сотрудничество между странами, заключил Песков.