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 Песков назвал условия для проведения встречи в «нормандском формате»

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12:22   31 Мая 2019
Россия

Песков назвал условия для проведения встречи в «нормандском формате»

Песков назвал условия для проведения встречи в «нормандском формате»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 31 мая, сообщил, что после избрания нового президента Украины сохранилась необходимость продолжать обсуждения в «нормандском формате». Журналисты спросили у представителя Кремля, появилась ли информация о планируемой встрече в «нормандском формате» по урегулированию гражданской войны на Украине, передает Федеральное агентство новостей.

Песков ответил, если условия для встречи «созреют», тогда главы Германии, РФ, Украины и Франции соберутся для обсуждения ситуации. По его словам, чтобы эти условия «созрели», нужно идти на прямой контакт с руководителями ДНР и ЛНР.

«Мы знаем, что эту тематику обсуждают, но конкретных прикидок пока нет», — резюмировал Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #донбасс #общество #нормандский формат

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