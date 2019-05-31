Песков назвал условия для проведения встречи в «нормандском формате»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 31 мая, сообщил, что после избрания нового президента Украины сохранилась необходимость продолжать обсуждения в «нормандском формате». Журналисты спросили у представителя Кремля, появилась ли информация о планируемой встрече в «нормандском формате» по урегулированию гражданской войны на Украине, передает Федеральное агентство новостей.

Песков ответил, если условия для встречи «созреют», тогда главы Германии, РФ, Украины и Франции соберутся для обсуждения ситуации. По его словам, чтобы эти условия «созрели», нужно идти на прямой контакт с руководителями ДНР и ЛНР.