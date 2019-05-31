Анкара продолжает закупку С-400 в плановом режиме

О том, что Турция продолжает закупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщил представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой.

Ряд СМИ на этой неделе распространил сведения о том, что, Турция под воздействием Америки может отсрочить закупку ЗРК С-400.

Турецкий дипломат опроверг эту информацию и подчеркнул, что закупка ведется в плановом режиме.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что сделка по поставкам российских ЗРК С-400 Турции остается в силе и уже реализуется.