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12:31   31 Мая 2019
Весь мир

Анкара продолжает закупку С-400 в плановом режиме

Анкара продолжает закупку С-400 в плановом режиме

О том, что Турция продолжает закупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщил представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой.

Ряд СМИ на этой неделе распространил сведения  о том, что, Турция под воздействием Америки может отсрочить закупку ЗРК С-400.

Турецкий дипломат опроверг эту информацию и подчеркнул, что закупка ведется в плановом режиме.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что сделка по поставкам российских ЗРК С-400 Турции остается в силе и уже реализуется.

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Автор: Ольга Шпакова
#турция #политика #весь мир #с-400 #мид турции

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