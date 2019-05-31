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12:16   31 Мая 2019
Россия

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Российский лидер Владимир Путин встретится с постоянными членами Совбеза России на совещании в пятницу. 

Об этом сообщил 31 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. 

«Сегодня также президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил он. 

Песков добавил, что позже сообщит о круге вопросов, которые будут затронуты на встрече. 

СМИ напоминает, ранее стало известно, что 31 мая Путин посвятит вопросам защиты прав ребенка в Москве. Детский омбудсмен Анна Кузнецова представит президенту ежегодный доклад.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #совбез рф

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