Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Российский лидер Владимир Путин встретится с постоянными членами Совбеза России на совещании в пятницу.

Об этом сообщил 31 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Сегодня также президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил он.

Песков добавил, что позже сообщит о круге вопросов, которые будут затронуты на встрече.

СМИ напоминает, ранее стало известно, что 31 мая Путин посвятит вопросам защиты прав ребенка в Москве. Детский омбудсмен Анна Кузнецова представит президенту ежегодный доклад.