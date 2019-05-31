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12:09   31 Мая 2019
Россия

Песков подтвердил, что поставки С-400 в Турцию продолжаются

Песков подтвердил, что поставки С-400 в Турцию продолжаются

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками российских ЗРК С-400 Турции, сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 31 мая.

Он отметил, что сделка остается в силе. Более того, она находится на стадии реализации.

«Она неоднократно подтверждалась нашими турецкими партнерами на самом высшем уровне, на рабочих уровнях», — добавил Песков.

Москва и Анкара в 2017 году заключили контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Вашингтон выступает против договора и требует от Турции разорвать соглашение в пользу американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Турецкое правительство считает, что вооружения России и Америки «не связаны между собой». Власти твердо настроены приобрести С-400 даже при покупке Patriot.

Контракт обязывает Москву поставить Анкаре четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов стоимостью два с половиной миллиарда долларов. Турция оплатит часть суммы самостоятельно, остальное — за счет российского кредита. Глава министерства обороны страны Хулуси Акар сообщал, что установка вооружений стартует в октябре.

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Автор: Анна Манц
#песков #турция #с-400

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