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12:02   31 Мая 2019
Россия

Путин посвятит 31 мая вопросами защиты прав ребенка

Путин посвятит 31 мая вопросами защиты прав ребенка

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу, 31 мая, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ посвятит день вопросами защиты прав ребенка. Детский омбудсмен Анна Кузнецова представит Путину ежегодный доклад уполномоченного по правам ребенка, передает Федеральное агентство новостей.

«Они обсудят текущие конкретные вопросы, связанные с защитой прав ребенка», — добавил представитель Кремля.

После встречи с Кузнецовой президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совет безопасности. Песков добавил, что Кремль проинформирует россиян о том, какие вопросы Владимир Путин обсудил с СБ РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #дети #путин #кузнецова

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