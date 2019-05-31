Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков указал на отсутствие разногласий между РФ и Турцией по поводу боевиков в Сирии

Песков указал на отсутствие разногласий между РФ и Турцией по поводу боевиков в Сирии

 Песков назвал условия для проведения встречи в «нормандском формате»

Песков назвал условия для проведения встречи в «нормандском формате»
Зеленский поделился фото с тренировки в администрации президента

Зеленский поделился фото с тренировки в администрации президента

 Вице-спикер Рады считает, что воровство Гройсмана грозит дефолтом Украине

Вице-спикер Рады считает, что воровство Гройсмана грозит дефолтом Украине
Новое правительство Индии обозначит экономические приоритеты страны

Новое правительство Индии обозначит экономические приоритеты страны

 Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле

Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле
Песков указал на отсутствие разногласий между РФ и Турцией по поводу боевиков в Сирии

Песков указал на отсутствие разногласий между РФ и Турцией по поводу боевиков в Сирии

 Песков назвал условия для проведения встречи в «нормандском формате»

Песков назвал условия для проведения встречи в «нормандском формате»
Зеленский поделился фото с тренировки в администрации президента

Зеленский поделился фото с тренировки в администрации президента

 Вице-спикер Рады считает, что воровство Гройсмана грозит дефолтом Украине

Вице-спикер Рады считает, что воровство Гройсмана грозит дефолтом Украине
Новое правительство Индии обозначит экономические приоритеты страны

Новое правительство Индии обозначит экономические приоритеты страны

 Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле

Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле
12:08   31 Мая 2019
Россия

Киновед Вартанов скончался на 89-ом году жизни

Киновед Вартанов скончался на 89-ом году жизни

Союз кинематографистов РФ сообщил, что в четверг, 30 мая, на 89-м году жизни после болезни скончался ученый, доктор филологических наук, профессор и телевизионный критик Анри Вартанов. Киновед с 1974 года заведовал сектором государственного института искусствознания. Коллеги назвали Вартанова светлым, ярким, неординарным, умеющим отдавать всего себя людям и делу. 

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — добавили в союзе кинематографистов.

Анри Суренович родился в Тбилиси, но учился, жил и работал в Москве. Преподавал на факультете журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, а также в Гуманитарном институте радио и телевидения. Вартанов автор многих исследований по вопросам киноискусства и проблемам функционирования СМИ в социуме. Вел авторские циклы передач по вопросам кино, фотографии и телевидения.

Россияне попрощаются с Вартановым в субботу, 1 июня, в 9:45 по московскому времени в морге первой городской клинической больницы имени Пирогова. Похоронят киноведа в селе Тарасовка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #умер #вартанов #киновед

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...