Киновед Вартанов скончался на 89-ом году жизни

Союз кинематографистов РФ сообщил, что в четверг, 30 мая, на 89-м году жизни после болезни скончался ученый, доктор филологических наук, профессор и телевизионный критик Анри Вартанов. Киновед с 1974 года заведовал сектором государственного института искусствознания. Коллеги назвали Вартанова светлым, ярким, неординарным, умеющим отдавать всего себя людям и делу.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — добавили в союзе кинематографистов.

Анри Суренович родился в Тбилиси, но учился, жил и работал в Москве. Преподавал на факультете журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, а также в Гуманитарном институте радио и телевидения. Вартанов автор многих исследований по вопросам киноискусства и проблемам функционирования СМИ в социуме. Вел авторские циклы передач по вопросам кино, фотографии и телевидения.

Россияне попрощаются с Вартановым в субботу, 1 июня, в 9:45 по московскому времени в морге первой городской клинической больницы имени Пирогова. Похоронят киноведа в селе Тарасовка.