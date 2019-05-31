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 Песков назвал условия для проведения встречи в «нормандском формате»

Песков назвал условия для проведения встречи в «нормандском формате»
Зеленский поделился фото с тренировки в администрации президента

Зеленский поделился фото с тренировки в администрации президента

 Вице-спикер Рады считает, что воровство Гройсмана грозит дефолтом Украине

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11:59   31 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский поделился фото с тренировки в администрации президента

Зеленский поделился фото с тренировки в администрации президента

Украинский лидер Владимир Зеленский 31 мая опубликовал в Facebook фото с тренировки в спортзале в администрации президента.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал президент Украины фото. 

Зеленский поделился фото с тренировки в администрации президента

На фотографии изображены глава администрации Андрей Богдан, а также личный тренер Зеленского. 

СМИ напоминает, ранее Госбюро расследований Украины завело уголовное дело. Из ситуационной комнаты администрации президента исчезли мониторы и серверы. Дело связано с потерей документов, которые содержат гостайну, повлекшей тяжкие последствия. 

Два года назад глава государства завел на YouTube блог о спорте «Ze Kubiki». Зеленский считает, что без спорта долго не прожить. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #спорт #зеленский

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