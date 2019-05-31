Зеленский поделился фото с тренировки в администрации президента

Украинский лидер Владимир Зеленский 31 мая опубликовал в Facebook фото с тренировки в спортзале в администрации президента.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал президент Украины фото.

На фотографии изображены глава администрации Андрей Богдан, а также личный тренер Зеленского.

СМИ напоминает, ранее Госбюро расследований Украины завело уголовное дело. Из ситуационной комнаты администрации президента исчезли мониторы и серверы. Дело связано с потерей документов, которые содержат гостайну, повлекшей тяжкие последствия.

Два года назад глава государства завел на YouTube блог о спорте «Ze Kubiki». Зеленский считает, что без спорта долго не прожить.