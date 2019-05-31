МАК еще не знает точных причин авиакатастрофы в Шереметьеве

Никто не обладает достоверной информацией о причинах авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево», сообщили в Межгосударственном авиационном комитете 31 мая.

«Ни МАК, ни другие лица в настоящий момент не могут обладать достоверной информацией об установлении технической комиссией причин катастрофы самолета Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии», — указано в сообщении.

Сейчас специалисты анализируют расшифрованные данные, предварительные отчеты и другую информацию. Конечный доклад о работе будет готов к 5 июня, то есть деятельность комиссии продлится 30 дней, которые установлены правилами.

В МАК подчеркнули, что на официальном сайте комитета можно ознакомиться с достоверной информацией.

«Высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК», — добавили в ведомстве.

Вечером воскресенья, 5 мая, Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который летел по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт через полчаса полета. Самолет сел со второй попытки и загорелся. «Шереметьево» закрыли на взлет и посадку из-за пожара. Специалисты потушили огонь менее чем за 20 минут, однако половина лайнера успела разрушиться.

На борту находились 78 пассажиров. Согласно данным Следственного комитета, выжили 37 людей, остальные погибли, среди них двое детей. Пострадавшие проходят лечение.

Сотрудники Следственного комитета России рассматривают несколько версий авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево». Основные причины — недостаточная квалификация экипажа, диспетчеров и тех, кто проводил технический осмотр самолета, неисправность «суперджета» и погодные условия.

Расследование происшествия ведет техническая комиссия, в составе которой представители «Аэрофлота», «Гражданских самолетов Сухого» и Росавиации. Орган является независимым и следует международным и российским правилам.