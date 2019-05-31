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11:40   31 Мая 2019
Россия

Финалисты «Лидеров России» выступили в родных школах по всей стране

Финалисты «Лидеров России» выступили в родных школах по всей стране

Участники «Лидеров России» объездили школы 40 регионов страны, пишет 31 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу АНО «Россия — страна возможностей». 

В рамках проекта «Моя родная школа» финалисты и победители конкурса выступили с мастер-классом в 40 городах России.

«От Калининграда до Владивостока», — сказано в сообщении.

Проект длился два месяца — апрель и май. В нем также участвовали высокопоставленные наставники — министр экономического развития Максим Орешкин и руководитель руководитель ФНС Михаил Мишустин.

Организаторы рассказали, что после мастер-классов в школах прошел конкурс видео «Я и моя школа через 10 лет». В нем победили 104 участника, их имена скоро станут известны. Победителям предложат пройти тест «Карьерный потенциал», призванный узнать сильные и слабые стороны. 

«После тестирования у школьников будет возможность получить персональную консультацию от эксперта в области профориентации и карьер», — добавили в пресс-службе.

Победитель конкурса «Лидеры России» и автор проекта «Моя родная школа Вероника Прищепа рассказала о своих впечатлениях. 

«Невероятные эмоции участников и живой неподдельный интерес школьников — это то, чем запомнится проект», — сказала она. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лидеры россии #моя родная школа

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