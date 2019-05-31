Пресс-секретарь градоначальника Петербурга завела видеоблог о Смольном

Экс-тележурналист Инна Карпушина, ныне пресс-секретарь врио губернатора Петербурга Александра Беглова, завела канал в Телеграме под названием «Барышня в Смольном». Она пообещала вести видеоблог и рассказывать читателям о внутренней жизни Смольного.

Карпушина показала непарадный вид здания петербургской администрации, продемонстрировав его «рабочую», повседневную сторону. Интерьеры Смольного оказались довольно аскетичными.

Госслужащая сняла обстановку в своем кабинете, такое же сугубо рабочее убранство можно наблюдать и в кабинетах вице-губернаторов, утверждает Карпушина: стол с бумагами, пара небольших кресел, маленький столик с кофемашиной и шкаф.

Кабинет главы города находится в отдельном коридоре — за рамками металлоискателей и постом охраны, рассказала пресс-секретарь. Она отметила, что снимать в здании можно не везде, не только на профессиональную аппаратуру, но даже на телефон. Свой блог Карпушина записывает именно со смартфона.

Пресс-секретарь анонсировала дальнейшие выпуски, в которых пообщается с вице-губернаторами, посетит ситуационный центр и побывает на заседании правительства.