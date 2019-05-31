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11:32   31 Мая 2019
Россия

Россияне стали меньше курить

Россияне стали меньше курить

Количество курящих людей в России снизилось до 29 процентов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения 31 мая. Ведомство опирается на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые показывают, что в 2011 году показатель составлял 38 процентов.

К тому же, за последние 20 лет увеличился возраст, когда люди впервые пробуют курить табак. Раньше дети впервые тянулись к сигаретам в возрасте до десяти лет, сейчас же цифра сместилась до 13–14-летнего возраста. В принципе, дети и подростки стали потреблять табак в два раза меньше за последнее десятилетие.

Однако причина спада кроется не только в здоровом образе жизни, но и в распространении электронных средств доставки никотина. Стоит отметить, что таковыми чаще пользуются ребята в возрасте от 13 до 15 лет, а дальше их интерес к подобным гаджетам угасает.

Россияне стали меньше курить

Минздрав настаивает, что необходимо создать единый способ регулирования оборота никотиносодержащей продукции и устройств для ее доставки. Позицию поддерживает и правительственная комиссия по профилактике правонарушений, которая рекомендовала ведомству разработать аналогичные правки в законодательство.

31 мая проходит Всемирный день без табака, который призван привлечь внимание к вреду и смертельным последствиям пагубной привычки. Акцию учредила Всемирная организация здравоохранения в 1987 году.

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Автор: Анна Манц
#минздрав #курение #табак

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