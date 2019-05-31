Вице-спикер Рады считает, что воровство Гройсмана грозит дефолтом Украине

Глава правительства Украины Владимир Гройсман смог бы спасти страну от угрозы дефолта, если бы перестал быть вором.

С таким заявлением выступила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид, сообщает 31 мая РИА Новости.

«Владимир Гройсман гораздо больше сделал бы для того, чтобы уберечь Украину от дефолта, если бы перестал воровать из государственного бюджета», — заявила она.

При этом политик подчеркнула, что так страна могла бы гораздо лучше защититься от дефолта. Она напомнила о заявлении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который посоветовал президенту Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ и объявить дефолт по внешнему долгу. Он также добавил, что разговоры о дефолте стране вредны. Сыроид назвала это «постановочной сценой в стенах парламента».

СМИ напоминает, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявлял, что Украине стоит переговорить с МВФ о реструктуризации долгов. Иначе к осени в стране может наступить дефолт.