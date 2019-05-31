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11:24   31 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Вице-спикер Рады считает, что воровство Гройсмана грозит дефолтом Украине

Вице-спикер Рады считает, что воровство Гройсмана грозит дефолтом Украине

Глава правительства Украины Владимир Гройсман смог бы спасти страну от угрозы дефолта, если бы перестал быть вором.

С таким заявлением выступила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид, сообщает 31 мая РИА Новости. 

«Владимир Гройсман гораздо больше сделал бы для того, чтобы уберечь Украину от дефолта, если бы перестал воровать из государственного бюджета», — заявила она. 

При этом политик подчеркнула, что так страна могла бы гораздо лучше защититься от дефолта. Она напомнила о заявлении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который посоветовал президенту Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ и объявить дефолт по внешнему долгу. Он также добавил, что разговоры о дефолте стране вредны. Сыроид назвала это «постановочной сценой в стенах парламента». 

СМИ напоминает, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявлял, что Украине стоит переговорить с МВФ о реструктуризации долгов. Иначе к осени в стране может наступить дефолт. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #гройсман #дефолт

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