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11:11   31 Мая 2019
Россия

РФ и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в области онкологии

РФ и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в области онкологии

Заместитель кубинского министра здравоохранения Марсия Кобас Руис и генеральный директор «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Минздрава РФ Андрей Каприн в пятницу, 31 мая, подписали меморандум о сотрудничестве онкологов. 

Целью меморандума — развить научное и клиническое сотрудничество Москвы и Гаваны в области борьбы с онкологическими заболеваниями. РФ и Куба реализуют совместные программы, направленные на укрепление и развитие передовых технологий лечения онкологических пациентов. Также российские и кубинские онкологи обменяются научным и клиническим опытом, проведут совместные исследования.

«Проблема распространения рака значима для всего мира, поэтому взаимодействие врачей в этой области не должно иметь политических или каких-то других ограничений», — сказал Каприн.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #куба #онкология

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