Премьер Малайзии считает, что сбить Boeing на Украине в 2014 могли ополченцы

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад назвал расследование крушения Boeing на Украине в 2014 году слишком политизированым. Об этом 30 мая сообщает газета Malay Mail.

Он заявил, что обвиняя Россию, никто не приводит доказательств.

«Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине», — считает политик.

Выступая на конференции в Токио, Мохамад отметил, что самолет мог быть сбит ополченцами или украинцами. У них есть точно такая же ракета, напомнил он.

По мнению премьера, Малайзия имеет право участвовать в изучении черных ящиков, но ее «по каким-то причинам» к этому не подпускают.

«Мы не знаем, почему нас отстранили от исследования», — заявил он.

Он подчеркнул, что изначально в этом было «слишком много политики» и главная цель была не в том, чтобы выяснить все детали, а в том, чтобы обвинить русских.