Медведев и глава Туркмении обменялись подарками и обсудили отношения стран

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым 31 мая.

Глава республики подарил чиновнику щенка алабая, который сразу же узнал своего нового хозяина и улегся у его ног. Медведев предложил Бердымухамедову вместе выбрать имя для питомца, однако тот дал понять, что выбор остается за хозяином.

«Вот написано: отец — Гарабаш, мать — Аладжа», — прочитал премьер в документах на породистого щенка.

Медведев, в свою очередь, преподнес президенту страны раритетное издание «Архитектурные памятники Туркмении» 1939 года издания. Его выпустили к 15-летней годовщине образования Туркменской ССР.

«Так что это в вашу библиотеку такой памятник исторический… Причем интересно, что она двуязычная», — отметил он, передавая книгу.

После обмена подарками политики обсудили актуальные вопросы в сфере экономики. Встреча прошла в президентском дворце, куда лидер Туркмении лично привез премьера на собственном автомобиле ГАЗ-21 «Волга» изумрудно-зеленого цвета.

Сперва глава российского правительства поделился, что рад вновь посетить Ашхабад, и передал привет от руководства страны, в частости от президента Владимира Путина.

«Это экономическое сотрудничество, которое, действительно, развивается по восходящей», — оценил он экономические связи стран.

Чиновник напомнил о ряде международных и двусторонних проектах, позитивном развитии связей в сферах культуры и образования. Последнее, по мнению Медведева, исторически связывает Россию и Туркмению и «является надежной базой для развития двустороннего сотрудничества».

Кроме этого, он затронул тему заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, указав, что площадка помогает сверить часы и увидеть развитие разнообразных проектов. Также премьер-министр отметил, что Россия обязательно поучаствует в конференции по прикаспийскому экономическому сотрудничеству, если ее пригласят.