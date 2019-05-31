Критика Беглова заставит чиновников вздрогнуть и начать работать

Градоначальник Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на канале «78» сделал выговор подчиненным за некачественное выполнение работ по некоторым обращениям граждан.

В телеэфире градоначальник сообщил, что за два с половиной месяца на его страницу в «ВКонтакте» поступило более 20 тысяч обращений петербуржцев. Беглов лично контролирует, как отрабатывают каждую заявку комитеты и администрации районов. И привел примеры того, где чиновники подошли к решению вопроса, спустя рукава.

В частности, раскритиковал врио губернатора ситуацию на Канонерском острове, входящем в Кировский район. Осенью там откроется детский сад, который власти города выкупили у инвестора.

«Жители еще просили сделать закрытый проход к детскому садику под ЗСД. Там на пешеходную дорожку с трассы летит пыль и грязь, особенно в дождливую погоду. Сделали закрытую галерею, но пять-семь метров не дотянули. Безобразие. Я разбирался с этим вопросом. В ближайшее время подрядчики должны на 10 метров продлить галерею. Может сами строители не прошли по этой галерее и считают, что все нормально. Но нужно доводить дело до конца», — строго сказал Беглов.

Директор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ-ВШЭ) в Петербурге Александр Ходачек считает, что «публичная порка» чиновников позволит им «вздрогнуть».

«Критика для чиновников всегда полезна, потому что они вздрагивают и начинают работать. Чаще всего эта критика справедливая, особенно, если касается исполнения обращений граждан», — сказал Ходачек в беседе с «Политой Сегодня».

Кстати, ранее после критики, правда, не в телеэфире, Беглов уволил глав трех районов: Фрунзенского, Василеостровского, Красносельского и Центрального. Теперь прозвенел звоночек и для Сергея Иванова - главы Кировского района, к которому относится проблемная территория Канонерского острова. Он занимает должность с 2012 года.

Кроме того, в эфире «Петербург. Новый взгляд» Александр Беглов пообещал решить проблему инвалида-колясочника из Колпинского района Юрия Пинясова, который проживает на седьмом этаже. Социальные службы выдали мужчине телескопический пандус, который не соответствует нормам безопасности и размерам лестничных пролетов. Врио губернатора заявил, что соцработникам не мешало бы сначала самим проверить рабочее состояние пандуса, чтобы понять, как он работает.