Выборы губернатора Петербурга пройдут восьмого сентября
Петербургский парламент определил точную дату выборов градоначальника Петербурга, проект постановления поддержали в Заксобрании. Об этом сообщают Невские Новости.
«Такой концентрации кандидатов в губернаторы нет нигде», — сообщил спикер ЗакСа.
Парламентарий Андрей Анохин высказал свои представления о том, каким должен быть новый петербургский губернатор.
«Городу необходим грамотный менеджер, а не политический оратор. Надо решить много хозяйственных и иных проблем, изыскать средства на развитие города», — заявил Анохин.
Проект постановления о выборах поддержали 48 парламентариев, двое высказались против. Заявила о выдвижении собственных партийных кандидатов фракция «Справедливая Россия», а лидер «Партии Роста» Оксана Дмитриева обеспокоилась тем, что не все кандидаты смогут преодолеть муниципальный фильтр.
«Кто должен выиграть выборы? – Петербуржцы. Мы должны показать то, что называется политической культурой Санкт-Петербурга», — заключил спикер ЗакСа, подведя итог выступлению коллег.