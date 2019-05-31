Выборы губернатора Петербурга пройдут восьмого сентября

Петербургский парламент определил точную дату выборов градоначальника Петербурга, проект постановления поддержали в Заксобрании. Об этом сообщают Невские Новости.

«Такой концентрации кандидатов в губернаторы нет нигде», — сообщил спикер ЗакСа.

Парламентарий Андрей Анохин высказал свои представления о том, каким должен быть новый петербургский губернатор.

«Городу необходим грамотный менеджер, а не политический оратор. Надо решить много хозяйственных и иных проблем, изыскать средства на развитие города», — заявил Анохин.

Проект постановления о выборах поддержали 48 парламентариев, двое высказались против. Заявила о выдвижении собственных партийных кандидатов фракция «Справедливая Россия», а лидер «Партии Роста» Оксана Дмитриева обеспокоилась тем, что не все кандидаты смогут преодолеть муниципальный фильтр.