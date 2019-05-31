Брат участницы «Голос.Дети» задумал судиться с Алсу и ее мужем

Брат Рушаны Валеевой — участницы шоу «Голос.Дети» написал заявление в полицию, требуя возбудить уголовное дело против Алсу и ее мужа Яна Абрамова. Об этом 30 мая сообщает «Медиакорсеть».

Ильгиз Валеев не согласен с итогами нового голосования в «Голосе», которые объявили 24 мая на Первом канале.

Адвокат Искандер Фахретдинов, представляющий Валеева, заявил, что обращение соответствует статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».

Брат Рушаны считает, что если Абрамовы купили Первый канал, то купить общественное мнение у них не выйдет.

Напомним, скандал вокруг дочери Алсу — Микеллы Абрамовой — произошел после результатов голосования. За девочку проголосовали 56,5% зрителей, что вызвало подозрение. В соцсетях назвали победу Микеллы липовой, требуя выяснить причину чересчур завышенного результата. После расследования стало известно, что голоса за дочь Алсу были накручены.

24 мая состоялся новый финал, где победили все финалисты. Сама Микелла на шоу не пришла.

Ранее Вика Цыганова призывала оградить детей от участия в «Голосе» и Евровидения.