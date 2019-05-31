Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Премьер Малайзии считает, что сбить Boeing на Украине в 2014 могли ополченцы

Премьер Малайзии считает, что сбить Boeing на Украине в 2014 могли ополченцы

 Выборы губернатора Петербурга пройдут восьмого сентября

Выборы губернатора Петербурга пройдут восьмого сентября

Главы правительств СНГ подготовят программу сотрудничества до 2030 года

Главы правительств СНГ подготовят программу сотрудничества до 2030 года

 «Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня
Новое правительство Индии обозначит экономические приоритеты страны

Новое правительство Индии обозначит экономические приоритеты страны

 Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле

Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле
Премьер Малайзии считает, что сбить Boeing на Украине в 2014 могли ополченцы

Премьер Малайзии считает, что сбить Boeing на Украине в 2014 могли ополченцы

 Выборы губернатора Петербурга пройдут восьмого сентября

Выборы губернатора Петербурга пройдут восьмого сентября

Главы правительств СНГ подготовят программу сотрудничества до 2030 года

Главы правительств СНГ подготовят программу сотрудничества до 2030 года

 «Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня
Новое правительство Индии обозначит экономические приоритеты страны

Новое правительство Индии обозначит экономические приоритеты страны

 Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле

Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле
10:48   31 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Главы правительств СНГ подготовят программу сотрудничества до 2030 года

Главы правительств СНГ подготовят программу сотрудничества до 2030 года

Совет глав правительств стран СНГ в пятницу, 31 мая, в Ашхабаде договорился подготовить проект международной программы инновационного сотрудничества государств-участников союза на период до 2030 года. Участники встречи договорились координировать межгосударственные отношения не только в области фундаментальных исследований стран-членов СНГ, но и в сфере музейного дела​​​.

В заседании поучаствовали главы делегаций Туркменистана, РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. Подписали несколько соглашений в таможенной отрасли и внесли изменения в действующие правила. Также договорились о взаимодействии таможенных органов СНГ по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

Изменили соглашения о порядке транзита через территорию стран-участниц СНГ, о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, которые перемещаются между государствами участниками содружества. Изменили соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сотрудничество #общество #снг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...