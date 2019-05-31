Главы правительств СНГ подготовят программу сотрудничества до 2030 года

Совет глав правительств стран СНГ в пятницу, 31 мая, в Ашхабаде договорился подготовить проект международной программы инновационного сотрудничества государств-участников союза на период до 2030 года. Участники встречи договорились координировать межгосударственные отношения не только в области фундаментальных исследований стран-членов СНГ, но и в сфере музейного дела​​​.

В заседании поучаствовали главы делегаций Туркменистана, РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. Подписали несколько соглашений в таможенной отрасли и внесли изменения в действующие правила. Также договорились о взаимодействии таможенных органов СНГ по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

Изменили соглашения о порядке транзита через территорию стран-участниц СНГ, о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, которые перемещаются между государствами участниками содружества. Изменили соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ.