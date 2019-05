Новое правительство Индии обозначит экономические приоритеты страны

Новое индийское правительство под председательством премьер-министра Нарендры Моди в пятницу, 31 мая, проведет первое заседание, в ходе которого обозначат ключевые приоритеты экономической политики страны на ближайшие годы, передает телеканал NDTV. Накануне Моди официально вступил в должность главы правительства на второй срок подряд​​​.

Lead story now on https://t.co/Fbzw6n8LeF First cabinet meeting of PM Modi's new government is scheduled at 5.30 PM today. The PM described his team as "a blend of youthful energy and administrative experience". Read here https://t.co/UB0W9oO0bZ #UnionCabinet #NDTVLeadStory pic.twitter.com/tJysrCNxvS

Так получилось благодаря победе возглавляемой Моди партии «Бхаратия джаната парти» на всеобщих парламентских выборах, которые завершились в Индии 19 мая. Согласно итогам выборов, БДП без поддержки союзников получила контроль над 303 из 543 мест в Лок сабхе.

На торжественную церемонию принесения присяги, которая состоялась в четверг, 30 мая, у президентского дворца Раштрапати-Бхаван в центре Нью-Дели, собрались более восьми тысяч человек.

Here are some more pictures from the swearing-in ceremony. Grateful for everyone’s blessings. The occasion was made even more special by the participation of esteemed world leaders. I thank them for being a part of today’s programme. pic.twitter.com/5EA5SBiizp