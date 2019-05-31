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Главы правительств СНГ подготовят программу сотрудничества до 2030 года

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10:31   31 Мая 2019
Россия

Крым предостерег США от вмешательства в дела полуострова

Крым предостерег США от вмешательства в дела полуострова

Крым равнодушен к попыткам США повлиять на внутриполитическую обстановку в регионе, считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости. 

США продолжают вмешиваться в российские выборы, заявлял ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Он также сообщил, что Америка финансирует антироссийские мероприятия. Для них большой интерес представляют выборы 8 сентября, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Крыме. 

«Во все, куда вмешиваются американцы, везде начинается бардак. Это уже реальная международная картина. Надо уже проучить этих взорвавшихся деятелей, чтобы они не лезли туда, куда не нужно», — возмущается Фикс. 

Фикс напомнил, что крымчане сами во всем могут разобраться. И они настолько любят Россию, что на США им все равно.

Крым вошел в состав РФ после референдума 2014 года. Жители полуострова демократическим путем выразили волю, желая воссоединиться с Россией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что крымский вопрос закрыт навсегда.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #крым #политика

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