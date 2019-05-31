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10:33   31 Мая 2019
Россия

Рогозин оценил ракету «Протон-М» как «серьезного мужика»

Рогозин оценил ракету «Протон-М» как «серьезного мужика»

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 31 мая опубликовал в Twitter фото дюз ракеты-носителя «Протон-М» и оценил сам аппарат, назвав его «мужиком серьезным».

Ранее «Протон-М» вывел на орбиту спутник «Ямал-601». Аппарат имеет наибольшую пропускную способность среди аналогичных машин российской орбитальной группировки, он заменит «Ямал-202».

Согласно данным госкорпорации, в текущем году ракету-носитель запустят еще пять раз. Ближайший старт намечен на 21 июня. «Протон-М» полетит в космос с космической обсерваторией «Спектр-РГ», которую разрабатывали ученые России и Германии.

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Автор: Анна Манц
#рогозин #протон-м

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