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10:35   31 Мая 2019
Россия

Единые проездные билеты вводятся в Петербурге по поручению Беглова

Единые проездные билеты вводятся в Петербурге по поручению Беглова

Единые билеты для проезда в городском транспорте и пригородных поездах начнут действовать в Петербурге с 31 мая по поручению врио губернатора Александра Беглова. Об этом сообщают Невские Новости.

По комбинированному билету граждане смогут ездить на всех видах городского транспорта и пригородных электричках. Действовать проездной будет в 30-километровой зоне от всех головных вокзалов, кроме Ладожского. 

Единые проездные билеты вводятся в Петербурге по поручению Беглова

Такую инициативу предложил градоначальник исходя из того, что подобная интеграция поможет петербуржцам сэкономить время на покупке отдельных билетов для разных видов транспорта. Приобрести проездной можно на всех станциях метрополитена и в пригородных железнодорожных кассах, желающие смогут оформить его на карту «Подорожник» нового образца.

Напомним, сегодня Беглов сообщил, что администрация Петербурга и правительство РФ договорились о софинансировании из федерального бюджета 25 проектов. Он напомнил о реконструкции ряда развязок и расширении шоссе, а также анонсировал появление большого количества новых рабочих мест для горожан в компании «Газпром».

Единые проездные билеты вводятся в Петербурге по поручению Беглова

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Автор: Тимофей Булочкин
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