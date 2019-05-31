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 Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле

Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле
10:09   31 Мая 2019
Весь мир

Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле

Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле

Сильный взрыв произошел утром в пятницу в Кабуле, сообщает 31 мая телеканал TOLONews.

По информации источника, взрыв прогремел в девятом полицейском округе. Там расположены офисы международных неправительственных компаний, а большинство живущих — иностранцы. Взорвалась заложенная в автомобиль бомба. 

Не менее четырех мирных жителей были убиты, еще трое ранены в результате происшествия. Эту информацию подтвердил официальный представитель МВД Насрат Рахими. 

«Кадры показывают последствия взрыва автомобильной бомбы в кабульском районе Кала-э-Вазир около 8:40 утра в пятницу утром», — сказано в Twitter источника. 

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» взяла на себя ответственность за взрыв.

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Автор: Софья Белоцерковская
#взрыв #кабул #террористы #весь мир

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