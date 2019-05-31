Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле

Сильный взрыв произошел утром в пятницу в Кабуле, сообщает 31 мая телеканал TOLONews.

По информации источника, взрыв прогремел в девятом полицейском округе. Там расположены офисы международных неправительственных компаний, а большинство живущих — иностранцы. Взорвалась заложенная в автомобиль бомба.

Не менее четырех мирных жителей были убиты, еще трое ранены в результате происшествия. Эту информацию подтвердил официальный представитель МВД Насрат Рахими.

Footage shows the aftermath of a car bomb blast in Kabul’s Qala-e-Wazir area at around 8:40am on Friday morning. Taliban has claimed responsibility for the attack. pic.twitter.com/2kjRa3F4sy — TOLOnews (@TOLOnews) May 31, 2019

«Кадры показывают последствия взрыва автомобильной бомбы в кабульском районе Кала-э-Вазир около 8:40 утра в пятницу утром», — сказано в Twitter источника.

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» взяла на себя ответственность за взрыв.