Боевики «Талибана»* взяли ответственность за взрыв бомбы в Кабуле
Сильный взрыв произошел утром в пятницу в Кабуле, сообщает 31 мая телеканал TOLONews.
По информации источника, взрыв прогремел в девятом полицейском округе. Там расположены офисы международных неправительственных компаний, а большинство живущих — иностранцы. Взорвалась заложенная в автомобиль бомба.
Не менее четырех мирных жителей были убиты, еще трое ранены в результате происшествия. Эту информацию подтвердил официальный представитель МВД Насрат Рахими.
Footage shows the aftermath of a car bomb blast in Kabul’s Qala-e-Wazir area at around 8:40am on Friday morning. Taliban has claimed responsibility for the attack. pic.twitter.com/2kjRa3F4sy— TOLOnews (@TOLOnews) May 31, 2019
«Кадры показывают последствия взрыва автомобильной бомбы в кабульском районе Кала-э-Вазир около 8:40 утра в пятницу утром», — сказано в Twitter источника.
Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» взяла на себя ответственность за взрыв.