Петербургская прокуратура проверит ряд депутатов городского ЗакСа

Прокуратура Санкт-Петербурга проверит деятельность четырех членов Законодательного собрания Северной столицы после обращения «Невских новостей».

Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит проверку после обращения Невских новостей с просьбой проверить деятельность депутатов ЗакСа Резника, Вишневского, Ковалева и Никешина на предмет коррупционного сговора. pic.twitter.com/npAKvxH4Nl — Невские Новости (@NevNovosti) May 30, 2019

Издание обратилось к Генеральной прокуратуре России с просьбой проверить на предмет антикоррупционного сговора парламентариев Бориса Вишневского, Алексея Ковалева, Сергея Никешина и Максима Резника, который в последнее время широко известен из-за наркотического скандала. Ведомство перенаправило заявление о возможном нарушении закона о противодействии коррупции в петербургское отделение для последующего рассмотрения.

Ранее была публикована статья, в которой владелец компании «Воин-В» рассказал о схеме вымогательства денег у девелоперов, в которой принимали участие упомянутые депутаты и бывший депутат Нотяг. По его словам, строителей заставляли платить за отсутствие проблем с градозащитниками — Невские Новости (@NevNovosti) May 30, 2019

Ранее владелец строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко утверждал, что группа депутатов шантажирует городских девелоперов, которые возводят жилой дом на юге Петербурга по программе реновации. По его словам, парламентарии подрывали работу строителей, если они не отчисляли деньги.

Среди «банды» также был назван экс-депутат Вячеслав Нотяг, который сейчас отбывает наказание за взяточничество в размере порядка 1,2 миллионов рублей.