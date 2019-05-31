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10:24   31 Мая 2019
Россия

Петербургская прокуратура проверит ряд депутатов городского ЗакСа

Петербургская прокуратура проверит ряд депутатов городского ЗакСа

Прокуратура Санкт-Петербурга проверит деятельность четырех членов Законодательного собрания Северной столицы после обращения «Невских новостей».

 

Издание обратилось к Генеральной прокуратуре России с просьбой проверить на предмет антикоррупционного сговора парламентариев Бориса Вишневского, Алексея Ковалева, Сергея Никешина и Максима Резника, который в последнее время широко известен из-за наркотического скандала. Ведомство перенаправило заявление о возможном нарушении закона о противодействии коррупции в петербургское отделение для последующего рассмотрения.

 

Ранее владелец строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко утверждал, что группа депутатов шантажирует городских девелоперов, которые возводят жилой дом на юге Петербурга по программе реновации. По его словам, парламентарии подрывали работу строителей, если они не отчисляли деньги.

Среди «банды» также был назван экс-депутат Вячеслав Нотяг, который сейчас  отбывает наказание за взяточничество в размере порядка 1,2 миллионов рублей.

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Автор: Анна Манц
#коррупция #прокуратура #петербург #закс

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