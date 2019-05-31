Улицу или площадь в Таллине предложили назвать в честь Немцова

Фракция оппозиционной Реформистской партии в Таллинском городском собрании в пятницу, 31 мая, предложила назвать одну из улиц или площадей в честь российского политика Бориса Немцова, передает портал эстонского телерадиовещания ERR. Именем Немцова уже назвали улицы в трех мировых столицах — Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве​​​.

«Немцов был большим другом Эстонии и строителем мостов между двумя странами», — заявил член фракции реформистов Ээрик-Нийлес Кросс.

По его словам, в честь Немцова можно назвать площадь в Старом городе. При этом фракция предложила таллинской мэрии рассмотреть и другие альтернативы. Немцова убили 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы РФ.