Новогодние каникулы сократят до восьми дней
Новогодние выходные на пересечении 2019–20 годов продлятся восемь дней, вместо уже привычных десяти, сообщила «Российская газета» 31 мая.
Такое сокращение произойдет по «техническим причинам», так как 30 и 31 декабря в текущем году выпадают на понедельник и вторник. Согласно Трудовому кодексу, под выходные выделяются дни с 1 по 6 января, Рождество, которое отмечают 7 января, и 8 число.
В 2017 году 30 и 31 декабря попали на субботу и воскресенье, а в прошлом году субботу 29 декабря поменяли с понедельником 31 декабря.
В 2019 году 30 и 31 декабря будут рабочими. Зато нерабочие дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, могут перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая, чтобы продлить майские праздники.
Напомним, что проект постановления о переносе выходных рассматривает Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Документ направляют на подпись премьер-министра России после его одобрения.