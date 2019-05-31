Новогодние выходные на пересечении 2019–20 годов продлятся восемь дней, вместо уже привычных десяти, сообщила «Российская газета» 31 мая.

Такое сокращение произойдет по «техническим причинам», так как 30 и 31 декабря в текущем году выпадают на понедельник и вторник. Согласно Трудовому кодексу, под выходные выделяются дни с 1 по 6 января, Рождество, которое отмечают 7 января, и 8 число.

В 2017 году 30 и 31 декабря попали на субботу и воскресенье, а в прошлом году субботу 29 декабря поменяли с понедельником 31 декабря.

В 2019 году 30 и 31 декабря будут рабочими. Зато нерабочие дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, могут перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая, чтобы продлить майские праздники.

Напомним, что проект постановления о переносе выходных рассматривает Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Документ направляют на подпись премьер-министра России после его одобрения.