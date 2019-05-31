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9:32   31 Мая 2019
Весь мир

КНР на фоне проблем с США надеется на увеличение торговли с РФ

КНР на фоне проблем с США надеется на увеличение торговли с РФ

Председатель китайской торговой палаты по экспорту и импорту продуктов питания и продуктов животноводства Цао Дэжун в пятницу, 31 мая, сообщил, что Пекин на фоне торговой войны с Вашингтоном надеется на расширение и укрепление сотрудничества с Москвой в сельскохозяйственной сфере. По его словам, Китай рассчитывает расширить двустороннюю торговлю с РФ.

«Да, мы надеемся на продолжение укрепления сотрудничества с Россией в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией», — сказал Цао Дэжун.

Последний раунд переговоров Пекина и Вашингтона по торговле завершился в середине мая, но безрезультатно. США вновь повысили американские пошлины на товары из КНР с десяти до 25 процентов на сумму около 200 миллиардов долларов.

Американский лидер Дональд Трамп поручил повысить пошлины на весь оставшийся импорт из Китая, который оценили примерно в 300 миллиардов долларов. Министерство финансов КНР ответило, что Пекин с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз американских товаров объемом 60 миллиардов долларов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #экономика #китай

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