Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал заявления США, что Россия нарушила мораторий на испытания ядерного оружия. Он выступил на пресс-конференции после переговоров с японским коллегой Таро Коно 31 мая.

«Относительно заявлений о том, что Россия якобы проводит некие ядерные испытания, ну, бредовость этих домыслов уже была обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами в самих Соединенных Штатах», — сказал он.

Напомним, что об этом заявил глава военной разведки Штатов Роберт Эшли в среду, 29 мая. Стоит отметить, что Вашингтон не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, чего не скажешь о Москве.

«Наверное, после того, как русскоговорящая женщина на Ибице оказалась боснийкой, надо что-то новое придумать», — добавил российский дипломат.

За неделю до выборов в Европейских парламент от немецких СМИ начала поступать информация, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе встречался с «россиянкой». Сам политик утверждает, что девушка родом из Литвы. Они обсудили покупку медиаактивов, чтобы повлиять на ход избирательных мероприятий, согласно данным журналистов из Германии.

Газета Welt заявила, что встреча, на самом деле, была ловушкой для чиновника. Последний же назвал инцидент целенаправленным политическим убийством и был вынужден подать в отставку. Позднее австрийская газета Kronen Zeitung указала, что русскоязычная девушка оказалась гражданкой Боснии и Герцеговины.