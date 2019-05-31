Лавров отметил, что РФ не станет закрывать глаза на агрессию США

Москва не станет игнорировать агрессивную риторику Вашингтона, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с японским коллегой Таро Коно 31 мая.

Такое поведение американцев, в частности, влияет на отношения России не только с Японией, но и со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Министр обратил внимание японских коллег на этот факт.

«И то, что США в своих доктринальных документах объявили Россию и противником, и врагом, и постоянно официально заявляют, что нас надо урезонить, в том числе допуская некие превентивные военные меры, – конечно, мы не можем это пропускать мимо ушей», — добавил дипломат.

Токио же постоянно выделяет фундаментальный характер военного союза со Штатами на фоне политики агрессии, которую избрал Белый дом.