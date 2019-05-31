Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров назвал бредовыми домыслами обвинения США о ядерных испытаниях

Лавров назвал бредовыми домыслами обвинения США о ядерных испытаниях

 Лавров отметил, что РФ не станет закрывать глаза на агрессию США

Лавров отметил, что РФ не станет закрывать глаза на агрессию США
«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

 Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном

Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном
Четверо людей погибли от подрыва автомобиля в Кабуле

Четверо людей погибли от подрыва автомобиля в Кабуле

 Савченко обвинила Порошенко в подрыве складов с боеприпасами

Савченко обвинила Порошенко в подрыве складов с боеприпасами
Лавров назвал бредовыми домыслами обвинения США о ядерных испытаниях

Лавров назвал бредовыми домыслами обвинения США о ядерных испытаниях

 Лавров отметил, что РФ не станет закрывать глаза на агрессию США

Лавров отметил, что РФ не станет закрывать глаза на агрессию США
«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

 Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном

Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном
Четверо людей погибли от подрыва автомобиля в Кабуле

Четверо людей погибли от подрыва автомобиля в Кабуле

 Савченко обвинила Порошенко в подрыве складов с боеприпасами

Савченко обвинила Порошенко в подрыве складов с боеприпасами
9:04   31 Мая 2019
Россия

Лавров отметил, что РФ не станет закрывать глаза на агрессию США

Лавров отметил, что РФ не станет закрывать глаза на агрессию США

Москва не станет игнорировать агрессивную риторику Вашингтона, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с японским коллегой Таро Коно 31 мая.

Такое поведение американцев, в частности, влияет на отношения России не только с Японией, но и со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Министр обратил внимание японских коллег на этот факт.

«И то, что США в своих доктринальных документах объявили Россию и противником, и врагом, и постоянно официально заявляют, что нас надо урезонить, в том числе допуская некие превентивные военные меры, – конечно, мы не можем это пропускать мимо ушей», — добавил дипломат.

Токио же постоянно выделяет фундаментальный характер военного союза со Штатами на фоне политики агрессии, которую избрал Белый дом.

«Сопоставьте эти два факта воедино — и вы поймете, в чем заключается для нас здесь проблема. Надеюсь, что японские коллеги тоже это понимают», — отметил Лавров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #мид #япония #лавров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...