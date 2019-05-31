Лавров заявил, что мирный договор с Японией должен отражать реалии

Мирный договор между Россией и Японией должен задавать вектор для развития отношений стран, а также отражать реалии, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с японским коллегой Таро Коно 31 мая.

«Мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который был бы не просто мирным договором, подписанным на другой день после окончания войны», — сказал дипломат.

Кроме этого он отметил наличие немалого количества проблем в переговорах сторон.

«Безусловно, интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что мы сближаем позиции», — добавил министр.

В ноябре прошлого года в Сингапуре главы России Владимир Путин и Японии Синдзо Абэ возобновили переговоры о мирном договоре, за основу которых приняли Совместную декларацию от 19 октября 1956 года.

Документ говорит о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических связей. СССР тогда согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии их перехода в японскую собственность после подписания договора о мире. Декларацию ратифицировали в обоих странах 8 декабря 1956 года.

После того, как в 1960 году Токио заключил с Вашингтоном договор о безопасности Москва аннулировала обязательства по соглашению. В записке от 27 января 1960 года указано, что Курилы перейдут Японии только после вывода иностранных войск с ее территории.