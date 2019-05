Четверо людей погибли от подрыва автомобиля в Кабуле

Заминированный автомобиль взорвался в районе Кала-э-Вазир в столице Афганистана, сообщил телеканал ToloNews в Twitter 31 мая.

#Breaking - Explosion reported near Pul-e-Charkhi road in Kabul's PD9. Details to follow. pic.twitter.com/xNQiJA7cuz — TOLOnews (@TOLOnews) May 31, 2019

Инцидент произошел около 8.30 утра по местному времени. Отмечается, что погибло минимум четыре мирных жителя, еще трое ранены. Информацию подтвердил официальный представитель министерства внутренних дел республики Насрат Хамими.

#Breaking - At least 4 civilians were killed, 3 others wounded in a car bomb blast in Kabul which happened at around 8:30am this morning, the Interior Ministry's spokesman Nasrat Rahimi confirmed. — TOLOnews (@TOLOnews) May 31, 2019

Представитель ведомства также указал, что целью взрыва был конвой иностранных войск.

#Kabul - Nasrat Rahimi, a spokesman for Interior Ministry, tells TOLOnews that the target of the explosion in Kabul's Qabil Bai area was a convoy of foreign forces. — TOLOnews (@TOLOnews) May 31, 2019

Позже американские Вооруженные силы в Афганистане указали, что по меньшей мере четверо военнослужащих США получили ранения в результате подрыва машины.