Путин и Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Российский президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ встретятся на саммите «двадцатки» 29 июня, сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Японии Таро Коно.

«Сегодня мы сверили часы по вопросам развития наших отношений во всех областях в рамках подготовки к очередной встрече президента Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована на полях саммита группы двадцати в Осаке 29 июня ", — сказал дипломат.

К тому же, в следующем месяце, а именно 11 июня пройдет заседание рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, как указал Коно. Встреча пройдет на уровне директоров департаментов по содержанию проектов.

Напомним, в 2016 году Путин и Абэ инициировали обсуждение совместной хозяйственной деятельности на островах. Главный принцип — соблюдение правовых позиций Японии и России. Проекты участников затрагивают развитие морских культур, тепличное хозяйство, ветроэнергетику, переработку отходов и туристическую сферу.