Савченко обвинила Порошенко в подрыве складов с боеприпасами

Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По его словам, подрыв произвели военнослужащие 21-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ «Сармат».

Нардеп отметила, что о произошедшем известно главному военному прокурору Анатолию Матиосу и генпрокурору Юрию Луценко, поскольку «это было сделано по личному приказу Порошенко».

Севченко заявила, что она находилась в Балаклее в тот момент, когда начались взрывы. Также она смогла поговорить с очевидцами произошедшего.

Она отметила, что подходило время отчета и проверки боескладов, а также их боевой готовности. По ее словам, уже нельзя было подделать отчетность перед европейскими партнерами.