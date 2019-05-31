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 Савченко обвинила Порошенко в подрыве складов с боеприпасами

Савченко обвинила Порошенко в подрыве складов с боеприпасами
8:10   31 Мая 2019
Весь мир

Савченко обвинила Порошенко в подрыве складов с боеприпасами

Савченко обвинила Порошенко в подрыве складов с боеприпасами

Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По его словам, подрыв произвели военнослужащие 21-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ «Сармат».

Нардеп отметила, что о произошедшем известно главному военному прокурору Анатолию Матиосу и генпрокурору Юрию Луценко, поскольку «это было сделано по личному приказу Порошенко».

Севченко заявила, что она находилась в Балаклее в тот момент, когда начались взрывы. Также она смогла поговорить с очевидцами произошедшего.

Она отметила, что подходило время отчета и проверки боескладов, а также их боевой готовности. По ее словам, уже нельзя было подделать отчетность перед европейскими партнерами.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #савченко #взрывы боеприпасы

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