Командный корабль США вошел в Балтийское море

Командный корабль американских ВМС USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом свидетельствует информация мониторингового ресурса Marine Traffic.

Корабль будет участвовать в учениях НАТО Baltops-2019, которые должны пройти с 9 по 21 июня в Балтийском море. Всего в маневрах участвуют 18 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. Всего будет задействовано около 12 тысяч военных из различных стран, сорок самолетов и вертолетов, а также 44 военных корабля.

В рамках учений планируется проведение десантных операций, отработка маневров по ПРО и борьбе с подводными силами потенциального противника. На учениях будет задействовано около 12 тысяч военных, а также 44 военных корабля и более 40 вертолетов и самолетов.

Учения пройдут на юге Балтики, а также возле побережья ФРГ, Дании, Польши, Швеции, Литвы и Латвии.