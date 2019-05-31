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7:35   31 Мая 2019
Весь мир

Командный корабль США вошел в Балтийское море

Командный корабль США вошел в Балтийское море

Командный корабль американских ВМС USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом свидетельствует информация мониторингового ресурса Marine Traffic.

Корабль будет участвовать в учениях НАТО Baltops-2019, которые должны пройти с 9 по 21 июня в Балтийском море. Всего в маневрах участвуют 18 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. Всего будет задействовано около 12 тысяч военных из различных стран, сорок самолетов и вертолетов, а также 44 военных корабля.

В рамках учений планируется проведение десантных операций, отработка маневров по ПРО и борьбе с подводными силами потенциального противника. На учениях будет задействовано около 12 тысяч военных, а также 44 военных корабля и более 40 вертолетов и самолетов.

Учения пройдут на юге Балтики, а также возле побережья ФРГ, Дании, Польши, Швеции, Литвы и Латвии.

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Автор: Олег Королев
#балтийское море #учения нато

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