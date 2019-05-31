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 Лавров рассказал, что поможет вывести отношения с Токио на новый уровень

Лавров рассказал, что поможет вывести отношения с Токио на новый уровень
7:09   31 Мая 2019
Весь мир

Лавров рассказал, что поможет вывести отношения с Токио на новый уровень

Лавров рассказал, что поможет вывести отношения с Токио на новый уровень

Рост темпов и расширение сфер экономического сотрудничества вместе с выстраиванием партнерства в международных делах может вывести отношения Москвы и Токио на новый уровень. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На встрече с японским коллегой Таро Коно он отметил, что у Японии и России наблюдается хорошая динамика контактов как на высшем, так и на министерском уровнях. По его словам, важно перенести динамику в «насыщение содержанием» практических связей межу странами.

В частности, Лавров отмечает необходимость повышения темпов и расширение сфер экономического сотрудничества, а также выстраивание партнерства в международных делах. По его словам, это может вывести стороны на новый уровень качества отношений между Токио и Москвой.

Также он выразил уверенность, что после июньской встрече в Осаке обоим министрам будет о чем доложить главам государств.

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Автор: Олег Королев
#россия #япония #лавров

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