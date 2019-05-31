Ирак не поддержал антииранское заявление арабских лидеров по итогам саммита в Мекке

Ирак не согласен поддерживать Саудовскую Аравию в осуждении иранской политики, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.

Встречу арабских стран в Мекке по ситуации вокруг Ирана созвал саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

В итоговом коммюнике говорится, что арабские страны Персидского залива вновь заявляют о своей поддержке стратегии США в отношении Ирана, в том числе противодействие программам Тегерана в области баллистических ракет и ядерных технологий. Также они осудили угрозу свободе морского судоходства и поставкам нефти.

Абуль Гейт процитировал пояснение делегации Ирака к итоговому заявлению. Отмечается, что Багдад не принимал участие в составлении формулировок заключительного коммюнике по итогам саммита.

Подчеркивается, что Ирак зафиксировал несогласие Багдада с итоговым заявлением саммита в его нынешней формулировке.