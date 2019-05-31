Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Центробанк РФ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Центробанк РФ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

 Минздрав РФ поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Минздрав РФ поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

 Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном

Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном
Командный корабль США вошел в Балтийское море

Командный корабль США вошел в Балтийское море

 Лавров рассказал, что поможет вывести отношения с Токио на новый уровень

Лавров рассказал, что поможет вывести отношения с Токио на новый уровень
Центробанк РФ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Центробанк РФ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

 Минздрав РФ поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Минздрав РФ поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня

 Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном

Саакашвили рассказал о желании провести переговоры с Галустяном
Командный корабль США вошел в Балтийское море

Командный корабль США вошел в Балтийское море

 Лавров рассказал, что поможет вывести отношения с Токио на новый уровень

Лавров рассказал, что поможет вывести отношения с Токио на новый уровень
6:41   31 Мая 2019
Весь мир

Ирак не поддержал антииранское заявление арабских лидеров по итогам саммита в Мекке

Ирак не поддержал антииранское заявление арабских лидеров по итогам саммита в Мекке

Ирак не согласен поддерживать Саудовскую Аравию в осуждении иранской политики, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.

Встречу арабских стран в Мекке по ситуации вокруг Ирана созвал саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

В итоговом коммюнике говорится, что арабские страны Персидского залива вновь заявляют о своей поддержке стратегии США в отношении Ирана, в том числе противодействие программам Тегерана в области баллистических ракет и ядерных технологий. Также они осудили угрозу свободе морского судоходства и поставкам нефти.

Абуль Гейт процитировал пояснение делегации Ирака к итоговому заявлению. Отмечается, что Багдад не принимал участие в составлении формулировок заключительного коммюнике по итогам саммита.

Подчеркивается, что Ирак зафиксировал несогласие Багдада с итоговым заявлением саммита в его нынешней формулировке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#иран #ирак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...