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5:57   31 Мая 2019
Россия

Центробанк РФ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Центробанк РФ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Центробанк РФ с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк. Соответствующий документ опубликован на сайте Банка России.

Отмечается, что ЦБ РФ информирует о том, что у кредитной организации Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк" АО "Кемсоцинбанк» с пятницы отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Согласно рейтингу РИА «Новости», на апрель банк занимал 319-е место в банковской системе России. Кредитная организация была основана в 1991 году. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

По информации портала banki.ru, Кемсоцинбанк представлен головным офисом в Кемерово и тремя дополнительными офисами - в Кемерово, Киселевске и Новокузнецке. Отмечается, что сеть собственных банкоматов и терминалов не развита.

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Автор: Олег Королев
#цб рф #отзыв лицении банка #кемсоцинбанк

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