Российско-китайский мост через реку Амур готов наполовину

Мост Благовещенск - Хэйхэ через реку Амур, стыковка которого произойдет в пятницу, готов наполовину. Об этом сообщил журналистам ведущий инженер АО «УСК Мост» Илья Шарапов.

По его словам, после завершения 50 процентов работ, строители будут заниматься дорожной одеждой. После завершения работ мост будет подсвечен лампочками, со стороны Китая это цвет флага КНР, с российской стороны - триколор из 20 тысяч лампочек.

По его словам, при строительстве возникали проблемы с шестой опорой, поскольку затапливало котлован. Ожидалось, что проект будет сдан 25 декабря, однако сейчас ожидаются сдвижки в графике.

Китайскую и российскую части автомобильного моста через Амур соединили сегодня. В церемонии приняли участие вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию ДФО Александр Козлов.

Протяженность российской части моста - 540 метров, к нему будут вести тринадцать километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами составляет около шести километров. Строительство моста стартовало в декабре 2016 года.