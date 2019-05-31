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Российско-китайский мост через реку Амур готов наполовину

 Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома

Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома
4:58   31 Мая 2019
Весь мир

Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома

Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома

Украинская газотранспортная система (ГТС) со следующего года превратиться в «металлолом» из-за отсутствия газового контракта с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.

Депутат отметил, что без России украинская экономика пострадает, поскольку Киеву придется доплачивать еще три миллиарда. Он напомнил слова главы НАК «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что компании нужен миллиард долларов дополнительно для того, чтобы закачивать газ.

По его словам, расходы на закачку дополнительных объемов газа лягут на население страны.

Нардеп отметил, что ранее анонсированная Коболевым программа «2020» и подразумевающая рост собственной добычи газа на Украине до 20 миллиардов кубометров, провалена. Рабинович также отметил «драконовские платежки» и «убийство страны».

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Автор: Олег Королев
#украина #нафтогаз

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