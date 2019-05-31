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Мексика пообещала «энергичный» ответ на миграционные пошлины Трампа

Мексика пообещала «энергичный» ответ на миграционные пошлины Трампа

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4:37   31 Мая 2019
Весь мир

Мексика пообещала «энергичный» ответ на миграционные пошлины Трампа

Мексика пообещала «энергичный» ответ на миграционные пошлины Трампа

Замминистра иностранных лед Мексики Хесус Сид заявил, что страна даст «энергичный» ответ на новые американские пошлины.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 10 июня пошлины в пятипроцентном размере на все товары из Мексики будут увеличиваться, если проблема нелегальной миграции сохранится.

Мексиканский дипломат отметил, что возможное решение Трампа о введении пошлин станет «катастрофичным» и станет «ледяным душем». По его словам, до 10 июня Мехико «не будет сидеть, сложа руки». По его словам, если это случится, то ответ со стороны Мексики будет энергичным.

В конце марта американский президент Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если страна не остановит поток нелегальной миграции. После этого мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не станет вступать в полемику с Трампом из-за его угроз.

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Автор: Олег Королев
#сша #мексика #миграция

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