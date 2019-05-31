Минздрав РФ поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Российский Минздрав поддержал запрет курения кальянов в местах общественного питания, поскольку научные исследования показывают их вед для посетителей. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее сообщалось, что Совфед может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах. Данной теме будет посвящено совещание, которое пройдет в пятницу.

Минздрав поддержал меры, направленные на сокращение потребления любой табачной продукции, в том числе кальянов. Отмечается, что научные исследования показывают значительную опасность курения кальяна для здоровья человека, поскольку оно связано с увеличением сердцебиения и артериального давления, а также снижения дыхательной функции и рядом состояний, таких как опухоли пищевода и головы, легкого изменения работы иммунитета.

Курение кальяна также сопряжено с рисками передачи инфекционных заболеваний, таких как туберкулез.

В Минздраве считают, что бестабачные кальяны также представляют опасность. Согласно исследованиям, из употребление создает дополнительные риски распространения инфекционных заболеваний, поскольку само курительное устройство является благоприятной средой для размножения многих бактерий.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких. Отмечается, что в целом курение кальяна может нести опасность для здоровья посетителей и работников заведения.