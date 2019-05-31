Госдеп не комментирует возможное участия США в «нормандском формате»

Вашингтон не комментируют возможность своего участия в нормандском процессе, как этого добиваются власти Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Госдепа США.

Проблема урегулирования ситуации на Украине обсуждается на переговорах в различных форматах. Один из них - нормандский формат, включающий Россию, Германию, Францию и Украину.

Представитель американского внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос агентства о возможном участии США в данном формате отметил, что данный процесс ведется ФРГ и Францией. По его словам, США от полностью его поддерживают и наблюдают за ним.

В четверг глава пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что объединение будет поддерживать включения США и Великобритании в «нормандский формат». Также аналогичное заявление сделал глава государства Владимир Зеленский.

Представитель Госдепа США подтвердил, что встреча может произойти в июле. Отмечается, что для этого необходимо согласие не только Киева, но и Москвы.