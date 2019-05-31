Пушков прокомментировал заявления о «свободном» американском газе

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявления чиновников Министерства энергетики США, назвавших американский сжиженный природный газ (СПГ) «свободным газом».

Накануне замминистра нергетики США Марк Менезес заявил, что увеличение экспорта американского СПГ имеет решающее значения для распространения «свободного газа »по всему миру. В свою очередь помощник министра энергетики Стивен Винберг сообщил, что поставки СПГ способствуют распространению «молекул американской свободы».

На своей странице в Twitter российский сенатор написал, что данные заявления являются одной из вершин американской «пропагандистской белиберды».

Пушков с иронией отметил, что скоро в США могут договориться о том, что кока-кола состоит из «атомов демократии», а Макдональдс предложит посетителям «ионы прав человека».