Транспортные проекты Петербурга получат поддержку из федерального бюджета, заявил Беглов

Правительство РФ и администрация Петербурга договорились о софинансировании из федерального бюджета 25 проектов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

В эфире передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» он рассказал, что сейчас идут работы по реконструкции на развязке Шкиперского протока. Также идет расширение Приморского шоссе.

Беглов отметил важность данных направлений. По его словам, вскоре в данной местности появится большое количество новых рабочих мест в компании «Газпром», а также будут находиться въезд и выезд из Курортного района. В районе есть ряд развязок, над которыми ведется работа, отметил он.

Врио губернатора Петербурга рассказал о прошедшей встрече с зампредом правительства РФ Максимом Акимовым. По его словам, власти города предложили 25 разработанных проектов, которые улучшат движение пригородных районов, а также договорились об их софинансировании из федерального центра.

Он уточнил, что реализация по меньшей мере четырех проектов начнется уже в следующем году. В частности, речь идет о строительстве южно-широтной магистрали, прокладки Волхонской дороги, а также реконструкции Приморского и Петрозаводского шоссе.